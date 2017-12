Die neue 13-Megawatt-Anlage liefert in einem Flüchtlingslager Strom für 80.000 Bewohner. Belectric hat bereits den Auftrag für ein weiteres Solarkraftwerk, das mehrere Flüchtlingslager mit Strom versorgen soll.Der Anlagenbauer Belectric hat in einem jordanischen Flüchtlingscamp Za'atari ein Photovoltaik-Kraftwerk zur Versorgung von 80.000 Menschen in Betrieb genommen. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, ist dies die größte Solaranlage, die je in einem Flüchtlingslager gebaut wurde. Belectric Gulf, ein Joint Venture aus Algihaz Holding und Belectric Solar & Battery, errichtete die Photovoltaik-Anlage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...