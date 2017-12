DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Südkorea bleiben die Börsen wegen eines Ausgleichstages für Silvester geschlossen.

FREITAG: An einigen Börsen wird nur verkürzt gehandelt. Dies betrifft unter anderem Deutschland (bis 14.00 Uhr), Österreich (bis 14.15 Uhr), Großbritannien (bis 13.30 Uhr) und den Rentenmarkt in den USA (bis 20.00 Uhr). Dabei handelt es sich in der Regel um einen Ausgleich für Silvester.

MONTAG: An Neujahr bleiben alle wichtigen Börsen weltweit geschlossen.

TAGESTHEMA

Ein internationales Schiedsgericht hat in einem Streitfall um Stromlieferungen überwiegend zugunsten der Eon-Tochter Preussen Elektra GmbH entschieden. Wie Eon am Donnerstag mitteilte, ging es in dem Streit mit der belgischen Electrabel S.A. um Zahlungspflichten aus im Jahr 2009 wegen vereinbarter wechselseitiger Stromlieferungsverträge. Preussen Elektra sei nach dem Urteil nicht verpflichtet gewesen, die belgische Nuklearsteuer in Höhe von 321 Millionen Euro zu zahlen.

Das Urteil wirke sich positiv auf den Konzernüberschuss, den Cashflow und die wirtschaftliche Nettoverschuldung von Eon aus, teilte der DAX-Energiekonzern mit. Es handele sich um einen außerordentlichen, nicht-operativen Vorgang, daher blieben das bereinigte EBIT und der bereinigte Konzernüberschuss weitgehend unbeeinflusst.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Keine Termine angekündigt.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-ES 09:00 HVPI und Verbraucherpreise Dezember (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +1,5% gg Vj zuvor: +1,8% gg Vj -EU 10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe November Geldmenge M3 PROGNOSE: +4,9% gg Vj zuvor: +5,0% gg Vj Drei-Monats-Rate M3 PROGNOSE: +5,0% gg Vj zuvor: +5,1% gg Vj -DE 14:00 Verbraucherpreise Dezember (vorläufig) PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+1,8% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+1,4% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+1,8% gg Vj

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % Nikkei-225 22.764,94 -0,08% Shanghai-Composite 3.299,28 +0,09% INDEX zuletzt +/- % DAX 12.979,94 -0,69 DAX-Future 12.983,50 -0,60 XDAX 12.987,94 -0,60 MDAX 26.212,20 -0,33 TecDAX 2.524,35 -0,53 EuroStoxx50 3.524,31 -0,73 Stoxx50 3.178,57 -0,29 Dow-Jones 24.837,51 0,26 S&P-500-Index 2.687,54 0,18 Nasdaq-Comp. 6.950,16 0,16 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,68 -68

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Dank guter Vorgaben aus den USA könnten sich die europäischen Börsen am letzten Handelstag des Jahres etwas von dem Rücksetzer erholen, den sie am Donnerstag verzeichneten. Große Kursausschläge dürften allerdings nicht zu erwarten sein, denn an vielen Handelsplätzen finden nur verkürzte Sitzungen statt, darunter in Frankfurt und London. Der DAX wird bei etwa 13.000 Punkten erwartet. Auch beim Euro-Stoxx-50 rechnen Beobachter mit einem kleinen Plus.

Rückblick: Leichter - Die Hoffnung auf eine Jahresendrally am europäischen Aktienmarkt hat sich zerschlagen. Belastend wirkte sich die Stärke im Euro aus, der mit Kursen um 1,1950 Dollar ein Vierwochenhoch erreichte. Im Handel wurde zur Begründung der Dollar-Schwäche auf die US-Renditen verwiesen, die nach unten liefen. Im späten Geschäft bauten die Indizes ihre Verluste bei dünnen Umsätzen und einem weiter anziehenden Euro aus. In Abwesenheit von treibenden Faktoren hätten sich die Anleger nach dem starken Jahr für Gewinnmitnahmen entscheiden, hieß es von Händlern. Gegen den Trend hielt sich der britische Markt gut, wo der FTSE-100 wie bereits am Vortag auf einem Allzeithoch notierte, gestützt von den schwergewichteten Rohstoffwerten und dem zum Euro etwas nachgebenden Pfund. Die Aktie des niederländischen Versicherers Aegon gewann 0,9 Prozent, nachdem das Unternehmen den Verkauf seines US-Lebensversicherunsgeschäfts an die fanzösische Scor mitgeteilt hatte. Nach Einschätzung der Analysten von Equita hat sich das regulatorische Risiko für Banco BPM signifikant verringert. Die italienische Bank erfülle mit Leichtigkeit die nur geringfügig erhöhten Eigenkapitalanforderungen der EZB für 2018. Die Aktie ist für sie ein Kauf, die Papiere stiegen um 2,6 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Der deutsche Aktienmarkt hat am vorletzten Handelstag des Jahres unter der 13.000er Marke geschlossen. Es war das erste Mal seit dem 6. Dezember, dass der Leitindex zum Handelsende unter der psychologisch wichtigen Marke notierte. Im späten Geschäft sackte der DAX bei geringen Umsätzen deutlicher nach unten ab, nachdem er zuvor lediglich leicht im Minus gelegen hatte. Dabei wurden bei Einzelwerten größere Verluste querbeet verzeichnet. Im DAX verloren Bayer, Beiersdorf, Deutsche Post, Deutsche Telekom, SAP und Siemens jeweils mehr als 1 Prozent. Nach dem Tod von Media-Saturn-Mitbegründer Erich Kellerhals ist es den Analysten von Baader Helvea zufolge noch unklar, was dies für die Minderheitsbeteiligung in der Media-Saturn-Holding bedeuten wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Konflikt zwischen Ceconomy und Convergenta, der Vermögensverwaltungsgesellschaft von Erich Kellerhals, früher oder später beigelegt und der Minderheitsanteil von Ceconomy gekauft wird, sei gestiegen. Für die Analysten ist die Aktie ein Kauf, an der Börse ging es mit Ceconomy um 4 Prozent nach oben.Auch die Lanxess-Aktie rückte vor. "Lanxess gehört zu den Unternehmen, die die Konsolidierung in dem Sektor mitgestalten", so ein Händler. Mit der Beteiligung von nun gut 5 Prozent an Lanxess habe der Value-Investor Warren Buffett bei der laufenden Konsolidierung im Sektor der Chemieunternehmen einen Fuß in der Tür. Gleichzeitig hat der Staatsfonds von Singapur mitgeteilt, dass er nun ebenfalls über 5 Prozent an dem Unternehmen hält. Lanxess legten um 1,8 Prozent zu.

XETRA-NACHBÖRSE

Von einem ruhigen Geschäft berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Auch in den Aktien mit nachbörslichen Meldungen waren keine Bewegungen zu verzeichnen. Dies betraf Airbus nach einem 50 Milliarden Dollar schweren Großauftrag sowie Eon, deren Tochter Preussen Elektra einen Rechtsstreit um Steuerzahlungen in Belgien gewonnen hat.

USA / WALL STREET

Etwas fester - Auch wenn kaum von einer Jahresendrally die Rede sein konnte, hat der Dow-Jones-Index nach einem eher flauen Handel einen neuen Schlussrekord erreicht. Damit setzten sich die US-Aktien weiter von der europäischen Entwicklung ab. Seit Anfang November hat der Dow-Jones-Index gut 6 Prozent zugelegt, während der Euro-Stoxx-50 um gut 4 Prozent gefallen ist. Etwas gestützt wurde der Markt von den auf einem Zweieinhalbjahreshoch liegenden Ölpreisen. Entsprechend stiegen im Sektor Southwestern Energy um 5,7 Prozent und Chesapeake Energy um 4,4 Prozent. Aber auch Bankenwerte gehörten mit im Mittel plus 0,4 Prozent zu den Favoriten, während Technologieaktien erneut eher hinterherhinkten. Neue Konjunkturdaten bewegten die Märkte nicht. Unternehmensmeldungen waren rar. J.B. Hunt Transport Services fielen um 0,2 Prozent. Die Spedition enttäuschte mit einem Gewinn- und Erlösausblick auf das vierte Quartal unter Markterwartung. Digirad schnellten um knapp 18 Prozent in die Höhe. Der in der Gesundheitsfürsorge tätige Konzern hatte den Verkauf seiner MDSS-Sparte an Philips North America für 8 Millionen Dollar bekannt gegeben. Die Titel von Patterson lagen nach einem positiven Analystenkommentar von Northcoast 0,1 Prozent im Plus. Die Experten haben ihre Kaufempfehlung für den Dentalausrüster bekräftigt.

Am Vortag hatte die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen den höchsten Tagesverlust seit über drei Monaten verzeichnet. Am Donnerstag erholten sich die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen aber etwas und legten um 2 Basispunkte auf 2,43 Prozent zu.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17.22 Uhr EUR/USD 1,1950 +0,1% 1,1938 1,1950 EUR/JPY 134,68 -0,1% 134,77 134,68 EUR/CHF 1,1690 +0,0% 1,1686 1,1690 GBP/EUR 1,1267 +0,0% 1,1251 1,1267 USD/JPY 112,70 -0,2% 112,89 112,70 GBP/USD 1,3464 +0,2% 1,3432 1,3464 Bitcoin BTC/USD 15.098,44 +5,9% 14.251,38 15.098,44

Der US-Dollar gab erneut auf breiter Front nach. Besonders deutlich wertete der Greenback gegen Pfund, Euro und australischen Dollar ab, nachdem die Renditen am US-Rentenmarkt stark gesunken sind. So kletterte der Euro auf 1,1942 Dollar nach Wechselkursen um 1,1896 am Vorabend. Teilnehmer sagten, die Anleger preisten eine straffere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank ein. Als weiteren Grund nannten Devisenhändler die unlängst stark gesunkenen US-Renditen am Rentenmarkt. Ein fallendes Zins- und Renditeniveau wirkt in der Regel stets als Belastung für eine Währung, weil Gelder in Währungsräume mit höheren Zinsen umgeleitet werden.

Am Freitagmorgen zeigt sich der Euro kaum verändert zum Dollar. Beobachter sehen die Gemeinschaftswährung jedoch tendenziell aufwerten. Die Anleger setzten darauf, dass die Europäische Zentralbank im neuen Jahr die geldpolitischen Zügel allmählich straffe, heißt es. Was den Dollar angeht, sind sich die Marktteilnehmer nicht einig. Einige erwarten, dass die US-Währung Anfang des neuen Jahres einen Schub erhält, wenn US-Unternehmen Auslandsgewinne repatriieren, um von der heimischen Steuerreform zu profitieren. Andere Beobachter vermuten, dass der Dollar trotz der Zinserhöhungen, die die US-Notenbank für 2018 in Aussicht gestellt hat, nachgeben wird. Erfahrungsgemäß lasse die Wirkung solcher Maßnahmen nach dem dritten Zinsschritt nach, weil die Notenbank die Anleger dann nicht mehr schocken könne, argumentieren die Analysten von BMO Capital Markets. In diesem Jahr hat die Fed die Zinsen schon dreimal erhöht.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,24 59,84 +0,7% 0,40 +5,9% Brent/ICE 66,60 66,16 +0,7% 0,44 +13,7%

Am Ölmarkt rückten die Preise von dem erhöhten Niveau noch etwas vor, gestützt auch vom schwachen Dollar. Einen weiteren Impuls lieferten die US-Rohöllagerbestände, die deutlicher als erwartet gesunken sind. Bereits die API-Daten vom Vorabend hatten entsprechendes signalisiert. Ein knapperes Angebot hatte die Preise am Ölmarkt bereits in den zurückliegenden Tagen deutlich anziehen lassen. Gleich zwei wichtige Ölpumpleitungen in Schottland und Libyen befinden sich derzeit außerplanmäßig außer Betrieb. US-Leichtöl der Sorte WTI stieg im späten Geschäft um 0,5 Prozent auf 59,92 Dollar je Fass, europäisches Referenzöl der Sorte Brent gewann 0,2 Prozent auf 66,57 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.295,43 1.294,78 +0,0% +0,65 +12,5% Silber (Spot) 16,84 16,86 -0,1% -0,02 +5,7% Platin (Spot) 926,75 928,50 -0,2% -1,75 +2,6% Kupfer-Future 0,00 3,29 0% 0 +30,1%

Der schwache Dollar stützte derweil den Goldpreis. Die Feinunze verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 1.295 Dollar und bewegte sich damit weiter auf einem Einmonatshoch.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

POLITIK ITALIEN

Italiens Präsident Sergio Mattarella hat am Donnerstag das Parlament aufgelöst und damit den Weg für Neuwahlen frei gemacht. Damit gab er auch offiziell den Startschuss für den Wahlkampf, der voraussichtlich bis März laufen soll.

VOLKSWAGEN

will nach Informationen von Süddeutscher Zeitung sowie WDR und NDR eine rechtliche Aufklärung der Dieselaffäre durch einen Sonderprüfer verhindern und habe deshalb das Bundesverfassungsgericht angerufen. Ein VW-Sprecher habe dies auf Anfrage bestätigt. VW wolle verhindern, dass ein auf Antrag von Aktionären gerichtlich bestellter Sonderprüfer die Affäre untersucht.

AIRBUS

hat den fast 50 Milliarden Dollar schweren Deal über die Lieferung von Maschinen an Indigo Partners abgeschlossen. Wie Airbus mitteilte, wurden 430 Flugzeuge der A320neo-Familie an die US-Private-Equity-Gesellschaft veräußert. In deren Portfolio befinden sich die Niedrigpreis-Fluglinien Frontier Airlines (USA), Jetsmart (Chile), Volaris (Mexiko) und Wizz Air (Ungarn).

AIRBUS

China Aircraft Leasing Group will 50 Flugzeuge des Typs A320neo bei Airbus kaufen. Der Listenpreis für diese Maschinen liegt bei 5,42 Milliarden US-Dollar, der tatsächliche Kaufpreis dürfte gemäß der Branchenpraxis niedriger sein.

ALSTRIA OFFICE

hat für 44 Millionen Euro ein Gebäude in Frankfurt am Main an die Cresco Capital Group verkauft. Das Gebäude in der Eschersheimer Landstraße verfüge über eine Restmietlaufzeit von zwei Jahren und generiere derzeit jährliche Mieteinnahmen von rund 1,6 Millionen Euro.

APPLE

Im Streit um verlangsamte ältere iPhones hat sich Apple bei seinen Kunden entschuldigt. Zugleich kündigte das US-Unternehmen am Donnerstag Preisnachlässe für bestimmte Akkus an.

