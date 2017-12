Pünktlich zum Jahreswechsel ist noch einmal Zug in Kupfer gekommen. Das Industriemetall profitiert einerseits von einem positiven fundamentalen Umfeld als Katalysator und anderseits von einer technisch exzellenten Ausgangslage. Arbeiten wir zunächst die technische Seite ab. In unserer letzten Kommentierung vom 23.11. mit dem Titel "Kupfer - Hält weiterhin alle Trümpfe in der Hand" hieß ...

Den vollständigen Artikel lesen ...