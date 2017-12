NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Morphosys von 86 auf 97 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die fundamentale Lage im europäischen Pharmasektor dürfte sich 2018 zwar nicht verbessern, aber auch nicht derart verschlechtern wie in den beiden Vorjahren, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Insgesamt dürften die Gewinnerwartungen weiter sinken. Morphosys jedoch sei ein Kandidat, der gegen den Strom schwimmen sollte. Die Biotech-Aktie zähle unter den kleineren Werten zu seinen "Top Picks"./tih/stk

Datum der Analyse: 29.12.2017

ISIN DE0006632003

AXC0030 2017-12-29/08:20