(Aktien 2018) Volkswagen, Daimler & BMW: Das muss nicht wieder so laufen…

Alle reden vom "Abgas-Skandal" und sogar möglichen Fahrverboten für Diesel-Fahrzeuge in deutschen Innenstädten. Trotzdem war es ausgerechnet die Aktie des Unternehmens, das für "Dieselgate" verantwortlich war, die 2017 eine besonders starke Performance an den Tag legte. Fast 30 Prozent kletterte die Volkswagen-Aktie (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039) in die Höhe. Kann es 2018 ähnlich gut weitergehen?

Die Aussichten sehen gut aus. Schließlich scheint der ursprüngliche VW-"Abgas-Skandal" Anleger nicht mehr so recht abzuschrecken. Auch wenn es um das Thema Elektromobilität geht, sieht man die Wolfsburger offenbar gar nicht so schlecht aufgestellt. Warum auch nicht? Schließlich hat VW sowohl für die Kernmarke Volkswagen als auch für den Gesamtkonzern eine Modelloffensive im Elektro-Bereich angekündigt.

Volkswagen-Chart: boerse-frankfurt.de

Auch Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000) und BMW (WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003) haben sich sehr viel vorgenommen. Allerdings zeigten sich Anleger wenig optimistisch in Bezug auf die Aussichten bei den beiden Premiumanbietern, obwohl insbesondere Daimler mit seiner Automarke Mercedes-Benz 2017 sehr starke Absätze einfahren konnte. Bekanntlich wird an den Börsen aber die Zukunft gehandelt.

