DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Südkorea bleiben die Börsen wegen eines Ausgleichstages für Silvester geschlossen. In den USA wird am Rentenmarkt nur bis 20.00 Uhr gehandelt.

MONTAG: An Neujahr bleiben alle wichtigen Börsen weltweit geschlossen.

TAGESTHEMA

Im Streit um verlangsamte ältere iPhones hat sich Apple bei seinen Kunden entschuldigt. Zugleich kündigte das US-Unternehmen laut AFP Preisnachlässe für bestimmte Akkus an. "Wir wissen, dass manche von Ihnen das Gefühl haben, Apple habe sie im Stich gelassen. Wir entschuldigen uns", ließ der Konzern verlautbaren. Apple habe stets die Absicht gehabt, dass "unsere Kunden ihre iPhones so lange wie möglich nutzen können". Das Unternehmen kündigte an, auf den Ersatz eines Altakkus in den USA einen Preisnachlass von 79 Dollar auf 29 Dollar zu gewähren. Dies gelte für jeden Besitzer eines iPhone 6 oder älterer Geräte ab Ende Januar bis Ende kommenden Jahres. Zudem werde es ein Software-Update geben. Damit könnten Nutzern leichter feststellen, ob ihr Altakku die Leistung ihres iPhone mindere, teilte Apple mit. Ältere iPhones wurden per Software-Update gezielt verlangsamt - mutmaßlich um Kunden zum Kauf neuer Modelle zu verleiten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

Keine Termine angekündigt.

AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine Termine angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % Nikkei-225 22.764,94 -0,08% Hang-Seng-Index 29.942,46 +0,26% Kospi Feiertag Schanghai-Composite 3.301,15 +0,14% S&P/ASX 200 6.065,10 -0,38%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Es überwiegen an den Börsen moderate Aufschläge. Dazu tragen nicht zuletzt positive Vorgaben der Wall Street bei. Bewegende Fundamentnachrichten für die Region gibt es aber keine mehr so kurz vor dem Jahreswechsel. Gegen den Trend schloss Tokio knapp im Minus - belastet vom festen Yen. Auf Neuseeland werden nach dem erneuten Rekordhoch des Vortages Gewinne mitgenommen. Dies gilt auch für Australien, wo sich der Leitindex trotz der Abgaben auf Tuchfühlung zum jüngsten Zehnjahreshoch bewegt. Auf Jahressicht hat die australische Börse ein Plus von 7 Prozent eingefahren. Gesucht sind in der ganzen Region Aktien der Rohstoffbranche, nachdem die Preise für Rohstoffe wie Öl und Kupfer zuletzt gestiegen sind. In Sydney ging es für Rio Tinto und BHP Billiton um 1,5 und 0,4 Prozent nach oben. In Tokio steigt der Kurs des unter anderem im Rohgeschäft tätigen Handelskonzerns Marubeni um 0,6 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Apple verloren 0,1 Prozent. Der Technologiegigant hatte sich nach der Schlussglocke im Streit um verlangsamte ältere iPhones bei seinen Kunden entschuldigt. Zugleich kündigte das Unternehmen Preisnachlässe für bestimmte Akkus an. Ultra Clean Holdings sprangen um 6,5 Prozent. Die Titel des Entwicklers und Herstellers von Werkzeugen für die Halbleiterindustrie wurden in den Börsenindex S&P SmallCap 600 GICS für die Halbleiterzulieferbranche aufgenommen. Potash Corp of Saskatchewan zogen um 3,2 Prozent an. Die geplante Fusion unter Gleichen mit Agrium hatte die letzte Hürde der Regulierungsbehörden genommen. Olin legten um 2,6 Prozent zu. Die Titel des Spezialchemieunternehmens wurden den dritten Tag in Folge von Spekulationen über einen möglichen Verkauf des Winchester-Munitionsgeschäfts befeuert. Union Pacific verloren 7,3 Prozent, nachdem der Wert am 27. Dezember auf Allzeithoch geklettert war. Nun belasteten Berichte, wonach der Infrastrukturfonds Lazard Global 16 Prozent seines Anteils verkauft habe. Iovance Biotherapeutics sanken um 4,2 Prozent, nachdem die Rechtsanwaltskanzlei Robbins Arroyo Klage wegen irreführender Mitteilungen eingereicht hatte.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.837,51 0,26 63,21 25,68 S&P-500 2.687,54 0,18 4,92 20,04 Nasdaq-Comp. 6.950,16 0,16 10,82 29,11 Nasdaq-100 6.441,42 0,10 6,27 32,44 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 526 Mio 547 Mio Gewinner 1.934 1.627 Verlierer 1.008 1.299 Unverändert 135 149

Etwas fester - Auch wenn kaum von einer Jahresendrally die Rede sein konnte, hat der Dow-Jones-Index nach einem eher flauen Handel einen neuen Schlussrekord erreicht. Damit setzten sich die US-Aktien weiter von der europäischen Entwicklung ab. Seit Anfang November hat der Dow-Jones-Index gut 6 Prozent zugelegt, während der Euro-Stoxx-50 um gut 4 Prozent gefallen ist. Etwas gestützt wurde der Markt von den auf einem Zweieinhalbjahreshoch liegenden Ölpreisen. Entsprechend stiegen im Sektor Southwestern Energy um 5,7 Prozent und Chesapeake Energy um 4,4 Prozent. Aber auch Bankenwerte gehörten mit im Mittel plus 0,4 Prozent zu den Favoriten, während Technologieaktien erneut eher hinterherhinkten. Neue Konjunkturdaten bewegten die Märkte nicht. Unternehmensmeldungen waren rar. J.B. Hunt Transport Services fielen um 0,2 Prozent. Die Spedition enttäuschte mit einem Gewinn- und Erlösausblick auf das vierte Quartal unter Markterwartung. Digirad schnellten um knapp 18 Prozent in die Höhe. Der in der Gesundheitsfürsorge tätige Konzern hatte den Verkauf seiner MDSS-Sparte an Philips North America für 8 Millionen Dollar bekannt gegeben. Die Titel von Patterson lagen nach einem positiven Analystenkommentar von Northcoast 0,1 Prozent im Plus. Die Experten haben ihre Kaufempfehlung für den Dentalausrüster bekräftigt.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,90 0,4 1,90 69,7 5 Jahre 2,23 4,3 2,19 31,0 7 Jahre 2,35 2,4 2,33 10,7 10 Jahre 2,43 1,7 2,41 -1,7 30 Jahre 2,76 1,0 2,75 -31,1

Am Vortag hatte die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen den höchsten Tagesverlust seit über drei Monaten verzeichnet. Am Donnerstag erholten sich die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen aber etwas und legten um 2 Basispunkte auf 2,43 Prozent zu.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1955 +0,1% 1,1938 1,1943 +13,7% EUR/JPY 134,69 -0,1% 134,77 134,65 +9,6% EUR/GBP 0,8877 -0,1% 0,8888 0,8878 +4,1% GBP/USD 1,3466 +0,3% 1,3432 1,3450 +9,1% USD/JPY 112,67 -0,2% 112,89 112,76 -3,6% USD/KRW 1067,68 -0,3% 1070,56 1068,97 -11,6% USD/CNY 6,5065 -0,4% 6,5334 6,5350 -6,3% USD/CNH 6,5135 -0,3% 6,5318 6,5345 -6,6% USD/HKD 7,8170 +0,0% 7,8162 7,8157 +0,8% AUD/USD 0,7801 +0,1% 0,7795 0,7807 +8,1% NZD/USD 0,7104 +0,3% 0,7086 0,7096 +2,3% Bitcoin BTC/USD 15.038,27 5,52 14.392,62 14.338,20 1.401,87

Der US-Dollar gab erneut auf breiter Front nach. Besonders deutlich wertete der Greenback gegen Pfund, Euro und australischen Dollar ab, nachdem die Renditen am US-Rentenmarkt stark gesunken waren. So kletterte der Euro auf 1,1942 Dollar nach Wechselkursen um 1,1896 am Vorabend. Teilnehmer sagten, die Anleger preisten eine straffere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank ein. Als weiteren Grund nannten Devisenhändler die unlängst stark gesunkenen US-Renditen am Rentenmarkt. Ein fallendes Zins- und Renditeniveau wirkt in der Regel stets als Belastung für eine Währung, weil Gelder in Währungsräume mit höheren Zinsen umgeleitet werden.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,22 59,84 +0,6% 0,38 +5,8% Brent/ICE 66,57 66,16 +0,6% 0,41 +13,6%

Am Ölmarkt rückten die Preise von dem erhöhten Niveau noch etwas vor, gestützt auch vom schwachen Dollar. Einen weiteren Impuls lieferten die US-Rohöllagerbestände, die deutlicher als erwartet gesunken sind. Bereits die API-Daten vom Vorabend hatten entsprechendes signalisiert. Ein knapperes Angebot hatte die Preise am Ölmarkt bereits in den zurückliegenden Tagen deutlich anziehen lassen. Gleich zwei wichtige Ölpumpleitungen in Schottland und Libyen befinden sich derzeit außerplanmäßig außer Betrieb. US-Leichtöl der Sorte WTI stieg im späten Geschäft um 0,5 Prozent auf 59,92 Dollar je Fass, europäisches Referenzöl der Sorte Brent gewann 0,2 Prozent auf 66,57 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.295,84 1.294,78 +0,1% +1,06 +12,5% Silber (Spot) 16,85 16,86 -0,1% -0,01 +5,8% Platin (Spot) 928,00 928,50 -0,1% -0,50 +2,7%

Der schwache Dollar stützte derweil den Goldpreis. Die Feinunze verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 1.295 Dollar und bewegte sich damit weiter auf einem Einmonatshoch.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

KOREAKRISE

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 29, 2017 02:04 ET (07:04 GMT)

US-Präsident Donald Trump hat Peking vorgeworfen, weiter Öl an Nordkorea zu liefern und damit die Strafmaßnahmen gegen das international isolierte Land zu unterlaufen. "Auf frischer Tat ertappt", schrieb Trump über Twitter und fügte hinzu: "Sehr enttäuscht, dass China erlaubt, dass Öl nach Nordkorea gelangt." Wenn dies so weitergehe, werde es "niemals eine freundliche Lösung für das Nordkorea-Problem" geben.

US-INNENPOLITIK

Die Wahlbehörde in Alabama hat den Demokraten Doug Jones zum Sieger der Senatsnachwahl in dem US-Bundesstaat erklärt. Kurz zuvor hatte ein Richter eine Beschwerde von Jones' republikanischem Kontrahenten Roy Moore abgelehnt.

FEUER IN NEW YORK

Bei einem der schwersten Brände in einem Wohngebäude in New York seit Jahren sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen, darunter ein einjähriges Kind. Möglicherweise gebe es noch mehr Tote, da vier weitere Menschen lebensgefährlich verletzt worden seien, sagte Bürgermeister Bill de Blasio.

INFLATION SÜDKOREA

Verbraucherpreise Dez +1,5% (PROG: +1,2%) gg Vorjahr

Verbraucherpreise Dez +0,3% (PROG: +0,1%) gg Vormonat

Verbraucherpreise Kernrate Dez +1,5% gg Vorjahr, +0,2% gg Vormonat

SOFTBANK/UBER

Der japanische Technologiekonzern Softbank kauft sich beim US-Fahrdienstvermittler Uber ein. Uber bestätigte den Deal, nannte aber keine finanziellen Einzelheiten. Eigner des US-Taxidienstes Uber sollen ein Volumen von etwa 20 Prozent des Unternehmens angedient haben und Softbank werde eine Beteiligung von 15 Prozent übernehmen, berichtete bereits zuvor das Wall Street Journal.

SANDRIGDE ENERGY/BONANZA CREEK

Die Übernahme von Bonanza Creek Energy durch die Sandridge Energy ist vom Tisch. Als Grund für das Scheitern der 746 Millionen US-Dollar schweren Transaktion führte der US-Konzern den Widerstand seines Großaktionärs Carl Ichan an.

CHINA AIRCRAFT LEASING

will 50 Flugzeuge des Typs A320neo bei Airbus kaufen. Der Listenpreis für diese Maschinen liegt bei 5,42 Milliarden US-Dollar.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 29, 2017 02:04 ET (07:04 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.