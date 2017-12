Liebe Leser,

die Evotec-Aktie hat sich wieder nach oben gearbeitet. Im ersten Anlauf scheiterte die Aktie noch knapp an der oberen Trendlinie und musste in der Folge wieder etwas abgeben. Nun scheint es im zweiten Anlauf geklappt zu haben. Die Aktie konnte die Trendlinie am Mittwoch überqueren und konnte sich auch gestern trotz eines Kursverlustes darüber behaupten.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Bestätigt sich der Ausbruch heute?

In der Charttechnik sind für eine ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...