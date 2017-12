In der vorigen Woche und am 27.12. wurde der Widerstand bei 71,85 Euro kurz angetestet. Die Abpraller reichten jeweils nur bis in den Bereich von 71,00 Euro und wurden etwa bei dieser Marke wieder aufgefangen. Diese Linie wurde am Donnerstag leicht unterschritten und jetzt wird sich zeigen, ob es einen Gegenwehr gibt, die man mit einem "heißen Trade" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...