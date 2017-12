Da wir damit rechnen, dass einige Abonnenten solche satten Gewinne in der Zwischenzeit kassiert haben, haben wir am 19.12. noch einmal nachgefasst und getitelt: "Ceconomy: Verrückte Börse! Gute Zahlen, solider Ausblick = Kursrutsch!?" Den ersten kleinen Erfolg konnten wir bereits am 21.12. melden. Die Überschrift dieses Artikels lautete: "Ceconomy: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...