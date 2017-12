Weiterhin eher abwartende Haltung der Investoren in Europa: während die europäischen Börsen von einem anziehenden Euro ins Minus gedrängt wurden, konnten die Börsen in den USA dank des nachgebenden Dollars ein leichtes Plus erzielen. Der Wechselkurs war auch gestern das einzige, was die Märkte bewegte, Konjunkturdaten waren vor allem in Europa Mangelware und die Umsätze verblieben nach wie vor sehr gering. In Europa waren vor allem Minenwerte gefragt, anziehende Rohstoffpreise verliehen hier Rückhalt und liessen den Sektor gestern um weitere 0,4% steigen. Glencore und Rio Tinto waren auch die stärksten Titel im Stoxx50 Index mit 0,8% beziehungsweise 1,4% Tagesgewinn. Am anderen Ende des Kurstableaus rangierten Telekom- und...

