Revolutioniert der Bitcoin die Finanzwelt - oder droht eine Blase, die die Regulierer bekämpfen müssen? Das Handelsblatt hat die Leser zum Hype um die Kryptowährung befragt. Rund 170 haben geantwortet. Eine Auswahl.

Zukunft

Die Technik hinter dem Bitcoin sehen viele Leser als Katalysator für eine Revolution der Finanzbranche.

Alternative für HochinflationsländerDie grundsätzliche Idee und Einführung von innovativen Kryptowährungen ist eine nützliche und hilfreiche Sache, um viele unterschiedliche Bedürfnisse zu befriedigen. Stabile Kryptowährungen können zum Beispiel in Hochinflationsländern als sichere Alternative zu schon bekannten Währungen - wie zum Beispiel zum amerikanischen Dollar und zum Euro - verwendet werden. Der Hauptvorteil gegenüber normalen Währungen liegt in der Fälschungssicherheit. Die Blockchain-Technologie ist bei richtiger Handhabung einfach sicherer als Papiergeld. Gleichwohl wird es in Zukunft auch hier zu Missbräuchen, Diebstählen und Fälschungen kommen. Von den jetzt zahlreichen Kryptowährungen werden nach dem nächsten großen Krypto-Krach nur einige überleben. Diesen wird allerdings die Zukunft offenstehen, so, wie sie damals Microsoft, Amazon, Cisco und anderen Unternehmen, die das Platzen der Dotcom-Blase erfolgreich überlebt haben, offenstand.Sascha ter Jung

Ein dezentrales und geteiltes NetzwerkDer Hype um die eine Kryptowährung ist nur der Anfang. Es zeichnet sich eine Revolution der Finanzbranche ab, vor welcher sich die Branche erstmals wirklich fürchten muss! Die Blockchain-Technologie ist das wirklich Spannende dahinter. Eine Regulierung ist schon allein dank der Blockchain nicht möglich, da keine zentrale Instanz die Verwaltung der Währung übernimmt, sondern ein dezentrales, verteiltes und geteiltes Netzwerk.Philipp Echteler, Neuhausen

Das eindeutig bessere SystemGeld ist nichts anderes als ein Zahlungsversprechen. Die Zentralbanken behaupten, für dieses Zahlungsversprechen zu bürgen und es durch ihre Geldpolitik maßgeblich steuern zu können, was bezweifelt werden muss. Bitcoin ist auch nichts anderes als ein Zahlungsversprechen, das jedoch auf andere Weise generiert, oder besser: geschürft statt geschöpft wird. Niemand behauptet für dieses Bitcoin-Zahlungsversprechen zu bürgen, und niemand behauptet, Bitcoins kontrollieren zu können. Es ist das eindeutig ehrlichere System.

Prof. Dr. K. Karst, Bad Dürkheim

Aufbruch in eine neue ZeitrechnungStaatliche Regulierung führt zu einem Umlenken, aber nicht zu einem Umdenken. Der Bitcoin steht für den Aufbruch in eine neue Zeitrechnung in puncto Wirtschafts- und Finanzsystem - ob wir es wollen oder nicht. Deshalb tun wir gut daran, ihn sich entwickeln zu lassen. Der Markt wird's regulieren.Dirk Wessel, Banker, Münster

Ein neues Finanzsystem entstehtIch beschäftige mich seit vier Jahren mit Bitcoin, seit 1,5 Jahren quasi rund um die Uhr. Seit Anfang des Jahres leite ich als Professor das Blockchain Center an der Frankfurt School. Hier in aller Kürze einige meiner Kernergebnisse:? Bei der hinter Bitcoin stehenden Blockchain-Technologie handelt es sich um eine Schlüsseltechnologie der nächsten zehn bis 20 Jahre.? Auch deswegen agieren hier Länder wie China und Russland so proaktiv. Das Thema steht dort an erster Stelle.? In Summe handelt es sich um eine komplett neue Asset-Klasse mit einem Volumen von 600 Milliarden Dollar. Zum Vergleich: Apple erreicht einen Marktwert von 600 Milliarden Dollar, Gold summiert sich auf 7,5 Billionen Dollar und die drei Topkonzerne im Dax kommen auf 300 Milliarden Dollar.? Wir können einem weltweiten neuen Finanzsystem beim Entstehen zusehen.? Letztendlich geht es um die Dematerialisierung von Wert - analog zur Dematerialisierung von Information.Philipp Sandner, Wirtschaftsforscher, Frankfurt

Ein großer Schritt nach vornBei dem Thema Bitcoin scheiden sich die Geister. Die dahinterstehende Technologie der Zahlungsabwicklung, die Blockchain, wird auf eine Stufe mit der Erfindung des Internets vor 20 Jahren gestellt. Meiner Meinung nach sollte der Fokus auf die Blockchain gelegt werden - und nicht auf den Bitcoin per se. Sollte es möglich sein, diese Technologie in den regulierten Markt zu übernehmen, wäre das in puncto Sicherheit und Betrugsprävention ein ganz großer Schritt nach vorn. Dem Bitcoin an sich stehe ich extremst kritisch gegenüber. Die Warnung der Bundesbank sowie der Bafin sehe ich als den richtigen Weg an. Wer in Bitcoin "investieren" oder wohl eher spekulieren möchte, kann das natürlich tun, sollte meiner Meinung nach aber nur mit Beträgen agieren, bei denen er/sie einen Totalverlust tragen kann.Alex Ossenbeck

"Dauernd draufzuhauen ist falsch"

Freiheit

Eine Währung unabhängig von Staaten und Notenbanken? Für viele ein reizvoller Gedanke.

Entmachtung der ZentralbankenDer Bitcoin ist derzeit die weltweit

