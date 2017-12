FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Rücksetzer am Vortag notiert der DAX-Future im frühen Handel am Freitag knapp unter der 13.000er-Marke. Im Tageshoch ist er bis auf 2,5 Punkte an die Marke herangelaufen, bevor ihm die Aufwärtskraft ausging. Im Handel wird davon ausgegangen, dass diese Marke im Tagesverlauf nochmals getestet wird.

Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt um vier Punkte auf 12.987,5. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.997,5 und das Tagestief bei 12.979 Punkten. Umgesetzt wurden bisher rund 980 Kontrakte.

December 29, 2017 02:30 ET (07:30 GMT)

