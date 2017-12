FRANKFURT (Dow Jones)--Am letzten Handelstag des Jahres startet der Bund-Future mit einem kleinen Plus in den Tag. Im Fokus dürften die deutschen Preisdaten stehen. Der Inflationsdruck in Deutschland dürfte sich im Dezember verringert haben. Volkswirte erwarten, dass sich der im November verzeichnete Anstieg der Inflationsrate auf 1,8 von 1,4 Prozent im Dezember wieder umgekehrt hat. Hauptgrund ist ein negativer Basiseffekt bei Energie- und bestimmten Dienstleistungspreisen. Die Daten dürften allerdings keinen Impuls für den Handel am Freitagnachmittag mehr liefern

Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 8.40 Uhr um zehn Ticks auf 161,78 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 161,81 Prozent und das Tagestief bei 161,7 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 7.921 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt zwei Ticks auf 131,6 Prozent.

December 29, 2017 02:42 ET (07:42 GMT)

