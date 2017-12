Sobald eine neue Regierung steht, wartet jede Menge Arbeit auf sie. Welche Probleme im kommenden Jahr gelöst werden müssen - und warum viele von ihnen bislang nicht diskutiert worden sind.

Egal wie die neue Regierung für die gerade angelaufene Legislaturperiode aussehen wird, es gibt eine Menge zu tun. Leider sieht es jedoch nicht danach aus, als hätten die bisherigen Verhandlungspartner die wesentlichen Fragen im Blick. Die Sozialdemokraten (SPD), die gerade mit der Union (CDU/CSU) über die Wiederauflage der Großen Koalition sprechen, kümmern sich offenbar nur um Ladenhüter wie die Bürgerversicherung. Davon war zwar im Wahlkampf - zurecht - nichts zu hören, nun wird sie plötzlich zur ultimativen Bedingung erhoben. Die CSU dagegen spricht von den Höchstgrenzen der Flüchtlingsströme. Von der CDU kommt nach wie vor nichts.

Das war in den abgebrochenen Verhandlungen zu einer Jamaika-Koalition anders: Die Grünen konzentrierten sich auf die Abschaltung der Kohlekraftwerke sowie die Förderung der Elektromobilität. Sie befassten sich zudem mit dem Migrationsthema, was auch für die Freien Demokraten (FDP) bedeutsam zu sein scheint. Die FDP thematisierte auch die Zukunft der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWU) und die Bedeutung besserer Bildungspolitik sowie eines fairen Steuersystems für die Zukunft des Landes. Von der CDU kam auch damals: nichts.

Dabei sind dringende Probleme zu lösen und wichtige Weichenstellungen zu vereinbaren. Die Liste der Probleme ist lang - und enthält einige Schwerpunkte, die bislang überhaupt nicht thematisiert wurden.

Punkt 1Es geht erstens darum, angesichts des demographischen Wandels und des längst schon in der Realität zu beobachten Fachkräftemangels eine zielführende Migrationspolitik zu betreiben. Besonders wichtig ist das auf dem Land, wo der Fachkräftemangel am stärksten auftritt und auch die Integration von Migranten - ob Flüchtlinge oder reguläre Einwanderer am schwierigsten zu sein scheint.

Punkt 2Die Integration der schon hier lebenden Migranten ...

