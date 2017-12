Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Sächsische Jahresteuerung geht im Dezember zurück

Die jährliche Teuerungsrate in Sachsen hat sich im Dezember spürbar abgeschwächt. Wie das Statistische Landesamt berichtete, ging die Rate von 2,0 auf 1,7 Prozent zurück. Lebensmittel waren 3,0 Prozent teurer als im Vorjahr, Wohnungsmieten um 1,0 Prozent und Kraftstoffe um 0,3 Prozent. Binnen Monatsfrist stiegen die Verbraucherpreise um 0,6 Prozent. Für Gesamtdeutschland (Bekanntgabe um 14.00 Uhr) erwarten Volkswirte, dass die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent steigen werden. Die jährliche Inflationsrate soll ihrer Prognose zufolge auf 1,5 Prozent zurückgehen.

Danone-Chef Faber fordert neues Wirtschaftsmodell für die EU

Danone-Chef Emmanuel Faber fordert einen Neustart für die Europäische Union (EU) nach dem Ausscheiden Großbritanniens. Das sagte der französische Manager dem Handelsblatt. "Wir stehen vor einem historischen Moment: Großbritannien verlässt die EU - und damit London als aggressivster Finanzplatz in Europa. Jetzt ist ein historischer Moment, die deutsch-französische Verbindung zu stärken", sagte er.

Italiens Präsident löst Parlament für Neuwahl im März auf

Der italienische Präsident Sergio Mattarella hat das Parlament aufgelöst und damit den Weg für Neuwahlen Anfang März frei gemacht. Mattarella unterzeichnete das Dekret zur Parlamentsauflösung, wie das Präsidialamt in Rom mitteilte. Damit gab er auch offiziell den Startschuss für den Wahlkampf. Am 4. März wird eine neue Volksvertretung gewählt, in der es womöglich für kein politisches Lager eine klare Mehrheit geben wird.

Trump kritisiert unzureichende Strafmaßnahmen Pekings gegen Nordkorea

US-Präsident Donald Trump hat Peking vorgeworfen, weiter Öl an Nordkorea zu liefern und damit die Strafmaßnahmen gegen das international isolierte Land zu unterlaufen. "Auf frischer Tat ertappt", schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter und fügte hinzu: "Sehr enttäuscht, dass China erlaubt, dass Öl nach Nordkorea gelangt." Wenn dies so weitergehe, werde es "niemals eine freundliche Lösung für das Nordkorea-Problem" geben.

Alabamas Wahlbehörde erklärt Demokraten Jones zum Sieger der Senatsnachwahl

Die Wahlbehörde in Alabama hat den Demokraten Doug Jones zum Sieger der Senatsnachwahl in dem US-Bundesstaat erklärt. Kurz zuvor hatte ein Richter eine Beschwerde von Jones' republikanischem Kontrahenten Roy Moore abgelehnt. Dieser hatte dem Demokraten Wahlbetrug vorgeworfen.

Mindestens zwölf Tote bei Brand in Wohngebäude in New York

Bei einem der schwersten Brände in einem Wohngebäude in New York seit Jahren sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen, darunter ein einjähriges Kind. Möglicherweise gebe es noch mehr Tote, da vier weitere Menschen lebensgefährlich verletzt worden seien, sagte Bürgermeister Bill de Blasio am Unglücksort. Mit Blick auf die Opferzahl sprach de Blasio sprach von einer der schwersten Brandkatastrophen seit Jahrzehnten.

Südkorea Verbraucherpreise Dez +1,5% (PROG: +1,2%) gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Dez +0,3% (PROG: +0,1%) gg Vormonat

Südkorea Verbraucherpreise Kernrate Dez +1,5% gg Vorjahr, +0,2% gg Vormonat

