Rund 100 Millionen Euro strömten im abgelaufenen Geschäftsjahr in die Entwicklung digitaler Produkte und Services, zusätzlich zu den rund 225 Millionen Euro an Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen des Konzerns. Im jetzt angelaufenen Geschäftsjahr 2017 sollen erneut 100 Millionen Euro in digitale Produkte und Services (Industrie 4.0-Technik) investiert werden. Parallel zum Aufbau des Konzernbereichs Digital Solutions mit heute 1.400 Mitarbeitern (von insgesamt mehr als 19.000) hat das Familienunternehmen im vergangenen Geschäftsjahr an der Erweiterung seines digitalen Angebotsportfolios gearbeitet. So startete die Digital-Sparte im März in den USA den weltweit ersten digitalen Marktplatz für Altpapier. Daneben arbeitet Digital Solutions zusammen mit den drei angestammten Konzernbereichen - Hydro, Paper und Turbo - an einer Vielzahl von Inkubationsprojekten. Die ersten Anwendungen werden im Frühjahr 2018 auf den Markt kommen. "Wir liegen mit unserem Ziel, Voith als maßgeblichen Gestalter der digitalen Industrie zu positionieren, voll im Plan", erklärte Dr. Hubert Lienhard, Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...