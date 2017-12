Paris - adidas-Chartanalyse von BNP Paribas: Ab Sommer erwischte es Anleger in der adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) relativ kalt, wie aus der Veröffentlichung "daily Aktien" der BNP Paribas hervorgeht. Zunächst sei diese in eine große Konsolidierung in Form eines symmetrischen Dreiecks übergegangen.

Den vollständigen Artikel lesen ...