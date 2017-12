NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Astrazeneca von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 4800 auf 5500 Pence angehoben. Weil Wachstum im europäischen Pharmasektor nur selten zu finden sei, rechtfertigten die überlegenen mittelfristigen Perspektiven von AstraZeneca einen 25-prozentigen Bewertungsaufschlag zur Konkurrenz, schrieb Analyst James Gordon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie sei für den britischen Pharmamarkt sein "Top Pick"./tih/stk

Datum der Analyse: 29.12.2017

ISIN GB0009895292

AXC0043 2017-12-29/09:38