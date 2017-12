Frankfurt - Die globalen Aktienmärkte haben im November die Kursgewinne aus dem Vormonat ausgebaut, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniSector: BasicIndustries A-Fonds (ISIN LU0101442050/ WKN 921555).Der MSCI World-Index habe in lokaler Währung 1,3 Prozent zugelegt. Vor allem starke Unternehmensdaten hätten die Kurse beflügelt. Rohstoffe hätten sich im November uneinheitlich entwickelt. Während der Energiesektor weitere Zuwächse verbucht habe, hätten vor allem die Preise von Industriemetallen nachgegeben. Gemessen am MS RADAR Index ex Agrar hätten sich Rohstoffe mit einem leichten Plus von lediglich 0,1 Prozent nahezu unverändert gezeigt. Gute Wirtschaftsdaten hätten den Preis der Ölsorte WTI auf den höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren klettern lassen. Ende des Monats hätten die OPEC-Staaten plus zehn weitere Länder einschließlich Russland beschlossen, die Förderkürzungen um neun Monate bis Ende 2018 zu verlängern.

