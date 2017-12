Der US-Dollar hat es an den Devisenmärkten in diesen Tagen nicht leicht und steht auf breiter Front unter Druck. Auch gegen die Türkische Lira dominierte zuletzt Minuszeichen. Mittlerweile hat sich der US-Dollar deutlich von seinen Bewegungshochs zurückgezogen und steuert aktuell offenkundig auf die wichtige Unterstützung von 3,75 TRY zu, nachdem die 3,80 TRY dem Druck nicht standhalten konnten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...