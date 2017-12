Die Ölpreise sind zum Jahresende gestiegen. Das liegt an gestern veröffentlichten Daten des amerikanischen Energieministeriums zum Rohölbestand in den USA. Er sind niedriger, als viele Analysten erwartet hatten.

Die Ölpreise haben am Freitag zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent mit Lieferung im März 66,61 US-Dollar. Das sind 45 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung ...

