Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, bald ist das Börsenjahr 2017 schon wieder Geschichte. Dabei dürften die letzten Tage kaum noch etwas am tollen Ergebnis ändern. So können sich Anleger für die vergangenen zwölf Monate über Renditen freuen, die Tages- und Festgeldkonten um ein Vielfaches übertreffen. Der Dax wird das Jahr mit einem Plus im Bereich von 13 Prozent beenden....

Den vollständigen Artikel lesen ...