NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 230 auf 290 dänische Kronen angehoben. Die fundamentale Lage im europäischen Pharmasektor dürfte sich 2018 zwar nicht verbessern, aber auch nicht derart verschlechtern wie in den beiden Vorjahren, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Beim Insulinhersteller Novo Nordisk dürfte der Nachrichtenfluss im kommenden Jahr mit Studiendaten zur oralen Einnahme von Semaglutid aber besser werden. Seine Bedenken hinsichtlich des langfristigen Wachstumspotenzials sollten dann in den Hintergrund treten./tih/she

Datum der Analyse: 29.12.2017

