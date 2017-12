NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer mit Blick auf die Aussichten für 2018 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 87,70 Euro belassen. Nach einer umfassenden jährlichen Überprüfung von Unternehmen aus dem europäischen Gesundheitsbereich sehe er keinen Anlass, um etwas an den Kurszielen und den bisherigen Empfehlungen zu ändern, schrieb Analyst David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Das defensive Wachstumsprofil des Herstellers von Pharmaverpackungen mache die Bewertung der Gerresheimer-Aktie attraktiv./tih/ck

Datum der Analyse: 29.12.2017

ISIN DE000A0LD6E6

