FRANKFURT (Dow Jones)--Während die Indizes an der Wall Street von einem Hoch zum nächsten steigen, starten die Aktienmärkte in Europa im Minus. An der Wall Street lieferte der Dow-Jones-Index am Vorabend den 71. Schlussrekord in diesem Jahr. Damit setzten sich die US-Aktien weiter von der europäischen Entwicklung ab. Seit Anfang November hat der Dow-Jones-Index gut 6 Prozent zugelegt, während der Euro-Stoxx-50 um gut 4 Prozent gefallen ist. Die Schere geht also weiter auseinander.

Der DAX notiert im frühen Handel 0,1 Prozent leichter bei 12.971 Punkten. Dabei weisen alle DAX-Werte nur homöopathische Kursbewegungen von unter 1 Prozent auf. Der Euro-Stoxx-50 notiert mit 3.523 Punkten ebenfalls knapp im Minus. Die Börse in Mailand verliert im frühen Handel 0,2 Prozent. Am Donnerstagabend hatte der italienische Präsident Sergio Mattarella das Parlament aufgelöst und damit den Weg für Neuwahlen Anfang März frei gemacht. Der Euro, der die Börsen am Vortag noch stärker belastet hatte, notiert mit knapp 1,1970 Dollar wenig verändert gegenüber Donnerstag.

Wer an der Börse in Deutschland noch handeln will, muss sich beeilen, der verkürzte Handelstag endet schon um 14 Uhr. Eine halbe Stunde früher schließt bereits die Börse in London. Um 14.15 Uhr werden in Wien die letzten Orders für dieses Jahr ausgeführt. An den anderen Börsen in Europa gelten die normalen Handelszeiten.

Inflationsdaten im Fokus

Am frühen Nachmittag kommen kurz vor Jahresschluss noch die Verbraucherdaten aus Deutschland. Der Inflationsdruck in Deutschland dürfte sich im Dezember verringert haben. Volkswirte erwarten, dass sich der im November verzeichnete Anstieg der Inflationsrate auf 1,8 von 1,4 Prozent im Dezember wieder umgekehrt hat. Hauptgrund ist ein negativer Basiseffekt bei Energie- und bestimmten Dienstleistungspreisen. Die Inflation in Deutschland hat in den vergangenen Monaten einen Zick-Zack-Kurs hingelegt.

Airbus sammelt noch Aufträge ein

Der europäische Luftfahrtkonzern Airbus sammelt kurz vor Jahresschluss noch ein paar Auftrage ein und verbessert seinen 2017er Auftragseingang. Am Vortag hatte der Konzern bereits während der Börsenzeit vermeldet, dass das irische Flugzeugleasingunternehmen Aercap Holdings 50 A320neo-Maschinen kauft. Über Nacht kam noch der Auftrag über 50 Milliarden Dollar über die Lieferung von 430 Flugzeuge der A320neo-Familie an Indigo Partners hinzu. Zudem kauft die China Aircraft Leasing Group 50 Flugzeuge des Typs A320neo mit einem Listenpreis von 5,42 Milliarden US-Dollar.

Allerdings fehlt nach Aussage eines Marktteilnehmers noch immer ein erhoffter Auftrag von Emirates Airlines für den A380 Jetliner. Der Knackpunkt für den Deal scheine weiterhin die fehlende Garantie des Flugzeugherstellers zu sein, die Serie die kommenden zehn Jahre noch anzubieten. Die Aktie legt 0,4 Prozent zu. Von einer Kurszielanhebung aus dem Hause JP Morgan profitiert die Aktie von Morphosys und legt um 4 Prozent zu.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.523,52 -0,02 -0,79 7,08 Stoxx-50 3.181,03 0,08 2,46 5,66 DAX 12.970,84 -0,07 -9,10 12,98 MDAX 26.233,57 0,08 21,37 18,23 TecDAX 2.528,68 0,17 4,33 39,57 SDAX 11.872,45 -0,03 -4,12 24,72 FTSE 7.634,35 0,15 11,47 6,88 CAC 5.342,65 0,06 3,23 9,88 Bund-Future 161,80 0,12 1,22 DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17.22 Uhr EUR/USD 1,1968 +0,3% 1,1938 1,1968 EUR/JPY 134,73 -0,0% 134,77 134,73 EUR/CHF 1,1685 -0,0% 1,1686 1,1685 GBP/EUR 1,1279 +0,0% 1,1251 1,1279 USD/JPY 112,57 -0,3% 112,89 112,57 GBP/USD 1,3499 +0,5% 1,3432 1,3499 Bitcoin BTC/USD 14.798,00 +3,8% 14.251,38 14.798,00 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,15 59,84 +0,5% 0,31 +5,7% Brent/ICE 66,49 66,16 +0,5% 0,33 +13,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.296,89 1.294,78 +0,2% +2,10 +12,6% Silber (Spot) 16,88 16,86 +0,1% +0,02 +6,0% Platin (Spot) 929,75 928,50 +0,1% +1,25 +2,9% Kupfer-Future 3,29 3,30 -0,3% -0,01 +30,2% ===

