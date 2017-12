(Aktien 2018) Zalando: Gutes Vorbild

Zalando (WKN: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111) baut sein neues Logistikzentrum in Italien in Nogarole Rocca in der Nähe von Verona. Der neue Standort wird rund 130.000 Quadratmeter Logistikfläche umfassen und unter Beweis stellen, wie ernst es dem Online-Modehändler mit seinem Wachstumskurs ist. Die Frage bleibt nur, ob Anleger die mit den hohen Investitionen verbunden Ergebnisschwächen weiter mittragen.

Bisher haben sie es getan. Schließlich hat die im MDAX (WKN: 846741 / ISIN: DE0008467416) gelistete Zalando-Aktie in 2017 ein sattes Kursplus von mehr als 20 Prozent vorzuweisen. Seit dem Börsengang im Oktober 2014 ging es mit dem Zalando-Aktienkurs stetig nach oben. Beflügelt wurden die Anlegerfantasien vom starken Umsatzwachstum. Die schwächelnde Profitabilität war da eher zweitrangig. Ähnlich wie im Fall des US-Online-Händlers Amazon(WKN: 906866 / ISIN: US0231351067). Und dies soll erst einmal so weitergehen.

