TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Am letzten Handelstag des Jahres haben an den ostasiatischen Börsen moderate Aufschläge das Bild geprägt. Dazu trugen nicht zuletzt positive Vorgaben der Wall Street bei. Insgesamt können Anleger auf ein positives Aktienjahr in Südostasien zurückblicken. Am Freitag setzte sich die zuletzt eingeleitete Erholung der Technologiewerte fort, nachdem diese Anfang der Woche mit Sorgen über den iPhone-Absatz noch unter Druck gestanden hatten. In Taipeh auf Taiwan, wo viele Apple-Zulieferer gelistet sind, gewann der Taiex 0,7 Prozent und 15 Prozent im Gesamtjahr. Das Indexschwergewicht Taiwan Semiconductor schloss auf Tagessicht 1,5 Prozent fester, Hon Hai rückten um 1 Prozent vor.

Gegen den regionalen Trend schloss der Nikkei-225 in Tokio bei extrem niedrigen Umsätzen 0,1 Prozent leichter bei 22.765 Punkten - belastet von steigenden Yen-Kursen. Übers Jahr gesehen verbuchte der japanische Leitindex ein Plus von 19 Prozent - das höchste seit 2013 und das sechste in Folge. Gemieden wurden am letzten Handelstag des Jahres Konsumwerte, die Titel des Getränkeherstellers Yakult Honsha und die des Kosmetikunternehmens Shiseido ermäßigten sich um mehr als 2 Prozent.

Der US-Dollar fiel auf 112,64 Yen nach Wechselkursen um 113 im Vortagesgeschäft. Devisenanalystin Irene Cheung von ANZ sprach von steigender Dollarliquidität, nachdem Unternehmen zuvor noch den Greenback gekauft hätten, um ihre Bücher zum Jahresultimo zu ordnen.

Debütanten und Fluglinienwerte in China gesucht

In China gewann der Schanghai-Composite 0,4 Prozent auf 3.308 Punkte, in Hongkong ging es 0,2 Prozent nach oben für den Leitindex. Nach Kurssprüngen von über 25 Prozent am Vortag bei ihren Börsendebüts haben einige kleinere Werte am Freitag erneut in Hongkong angezogen. Die Titel der Investmentgesellschaft WT Group schnellten um über 114 weitere Prozent in die Höhe, die Aktie ist allerdings ein "Penny-Stock". Die Papiere des Druckdienstleisters Smart Globe haussierten um 62,5 Prozent.

Sehr fest mit bis zu 5 Prozent plus zeigten sich die Aktien der Fluggesellschaften in Hongkong. Die Hoffnung auf eine weitere Aufwertung des Yuan könnte die Dollar-Schulden der Fluglinien reduzieren. Der Renminbi verbuchte das beste Jahr zum US-Dollar seit 2008. Zudem erhöhte die UBS die Einstufung für China Eastern und Air China auf "Kaufen".

"China bleibt die große Unbekannte. Eine deutlicher als erwartet ausfallende Wachstumsverlangsamung könnte negative Auswirkungen für ganz Asien haben", warnte Rentenstratege Rajeev De Mello von Schroders mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung in China.

In Seoul blieb die Börse bereits geschlossen; der Kospi hatte am Donnerstag um 1,3 Prozent zugelegt. Im ganzen Jahr 2017 summierte sich das Plus des südkoreanischen Leitindexes auf fast 22 Prozent. Auf Neuseeland schloss der NZX-50 nach einer verkürzten Sitzung mit einem Minus von 0,1 Prozent. Allerdings hatte der Index am Vortag mal wieder ein Rekordhoch erreicht. Im australischen Sydney ging es um 0,4 Prozent nach unten, doch bewegte sich der S&P/ASX-200 weiter auf Tuchfühlung mit dem jüngsten Zehnjahreshoch. Auf Jahressicht fuhr die australische Börse ein Plus von 7 Prozent ein.

Rohstoffwerte gefragt

Gesucht waren in der ganzen Region Aktien aus der Rohstoffbranche, nachdem die Preise für Rohstoffe wie Erdöl und Kupfer zuletzt gestiegen waren. In Sydney ging es für die Aktien der Bergbaukonzerne Rio Tinto und BHP Billiton um 1,2 und 0,2 Prozent nach oben. In Tokio stieg der Kurs des unter anderem im Rohstoffgeschäft tätigen Handelskonzerns Marubeni gegen den Markttrend in Japan um 0,3 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.065,10 -0,38% +6,42% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.764,94 -0,08% +19,10% 07:00 Kospi (Seoul) Feiertag Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.307,97 +0,35% +6,58% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 29.934,55 +0,19% +35,70% 09:00 Taiex (Taiwan) 10.642,86 +0,71% +15,01% 06:30 Straits-Times (Singapur) 3.404,64 +0,16% +18,19% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.796,81 +1,00% +9,45% 10:00 BSE (Mumbai) 33.993,58 +0,43% +27,67% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1968 +0,2% 1,1938 1,1943 +13,8% EUR/JPY 134,75 -0,0% 134,77 134,65 +9,6% EUR/GBP 0,8864 -0,3% 0,8888 0,8878 +4,0% GBP/USD 1,3502 +0,5% 1,3432 1,3450 +9,4% USD/JPY 112,58 -0,3% 112,89 112,76 -3,7% USD/KRW 1065,93 -0,4% 1070,56 1068,97 -11,7% USD/CNY 6,5115 -0,3% 6,5334 6,5350 -6,2% USD/CNH 6,5180 -0,2% 6,5318 6,5345 -6,6% USD/HKD 7,8148 -0,0% 7,8162 7,8157 +0,8% AUD/USD 0,7806 +0,1% 0,7795 0,7807 +8,2% NZD/USD 0,7110 +0,3% 0,7086 0,7096 +2,3% Bitcoin BTC/USD 14.782,82 3,73 14.392,62 14.338,20 1.401,87 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,18 59,84 +0,6% 0,34 +5,8% Brent/ICE 66,45 66,16 +0,4% 0,29 +13,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.296,73 1.294,78 +0,2% +1,95 +12,6% Silber (Spot) 16,88 16,86 +0,1% +0,02 +6,0% Platin (Spot) 929,80 928,50 +0,1% +1,30 +2,9% Kupfer-Future 3,29 3,30 -0,3% -0,01 +30,2% ===

