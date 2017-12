Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag etwas leichter in den letzten Handelstag des Jahres 2017 gestartet. Händler rechnen dabei - wie bereits in der gesamten Altjahreswoche - mit einem ruhig verlaufenden Geschäft. So kurz vor dem Jahreswechsel hätten die meisten Börsianer ihre Bücher bereits geschlossen. Der Fokus richte sich schon auf das bevorstehende Börsenjahr 2018, heisst es am Markt.

Die Vorgaben aus den USA und aus Asien waren eigentlich gut ausgefallen. Der nachgebende Dollar hatte den US-Aktienmärkten nochmals moderate Gewinne beschert. Nach der schwachen Eröffnung scheint es an der Schweizer Börse hingegen nun unwahrscheinlich, dass der SMI das am 19. Dezember erzielte Jahreshoch von 9'468,84 Punkten am letzten Handelstag des Jahres noch toppen kann. Konkret fehlen dem Leitindex aktuell gut 87 Zähler, um an diese Marke heranzukommen. Und von Konjunkturseite her sind am Freitag die Termine, die Unterstützung bieten könnten, spärlich gesät.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.30 Uhr 0,26% tiefer bei 9'381,71 Punkten. Zum Jahresende lässt sich somit konstatieren, dass 2017 ein sehr gutes Börsenjahr war. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verliert derweil am Berichtstag 0,20% auf 1'519,00 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,22% auf 10'756,17 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 22 im Minus, sieben im Plus und Adecco unverändert.

Unternehmensnews sind am Berichtstag äusserst dünn gesät. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...