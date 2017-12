Hannover - Der Schulterschluss zwischen der OPEC und weiteren Förderländer gehörte auch im Jahr 2017 zu den beherrschenden Themen an den Rohölmärkten, so die Analysten der Nord LB. Die Ankündigung der Verlängerung der Produktionsbeschränkungen im Rahmen des November-Meetings der OPEC in Wien habe noch einmal eindrucksvoll die Entschlossenheit demonstriert, zu einer ausgeglicheneren globalen Rohölbilanz beizutragen.

Den vollständigen Artikel lesen ...