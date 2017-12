Europas Top-Konzerne spielen einer Studie zufolge an den internationalen Börsen nur eine untergeordnete Rolle. Auch 2017 war der US-Konzern Apple das wertvollste Unternehmen der Welt, gefolgt von der Google (Alphabet C (ex Google))-Mutter Alphabet (Alphabet C (ex Google)) und Microsoft, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Studie des...

Den vollständigen Artikel lesen ...