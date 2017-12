2018 wird zu einem entscheidenden Wendepunkt für die Automobilindustrie: Erstmals dürften die ertragsstarken SUV weltweit mehr als 50 Prozent der gesamten Fahrzeugproduktion ausmachen. Trotz höherer Kosten.

Volkswagen-Markenchef Herbert Diess ist froh darüber, dass er sich auf seine Produktingenieure verlassen kann. Sie arbeiten an immer neuen Geländewagen, mit denen Diess endlich die lange bei Volkswagen vermissten SUV an die Hand bekommt. "Mit den SUV verdienen wir das Geld, das wir für die Wende zur Elektromobilität benötigen", sagte der VW-Vorstand vor Weihnachten. Die Wolfsburger hatten diesen enorm wichtigen Produkttrend verschlafen, erst in den vergangenen zwei Jahren haben sie mächtig aufgeholt.

Die SUV sind weltweit das Gebot der Stunde für die Automobilindustrie, nicht nur in Deutschland. Das Jahr 2018 wird der gesamten Branche wahrscheinlich einen Wendepunkt bescheren. Das britisch-japanische Marktforschungsunternehmen Jato rechnet damit, dass im kommenden Jahr erstmals jedes zweite weltweit produzierte Auto ein SUV wird. Die Fahrzeuge mit der Optik sportlicher Geländewagen dürften also erstmals mehr als 50 Prozent des gesamten Produktionsvolumens ausmachen. Keine andere Fahrzeugklasse kommt noch an die SUV heran.

"Der SUV-Zuwachs wird sich auch im neuen Jahr fortsetzen", sagt Jato-Experte Felipe Muñoz dem Handelsblatt. Der Aufstieg der Geländewagen sei ein weltweit zu beobachtendes Phänomen, das vor etwa 20 Jahren vor allem in den USA begonnen habe. Doch die anderen Kontinente hätten sich inzwischen diesem Trend angeschlossen. Ob in Australien, China oder Europa: Überall hätten sich die SUV bei den Zulassungszahlen an die Spitze gesetzt. Von höheren Kraftstoffverbräuchen und erhöhten Anschaffungskosten ließen sich die Käufer nicht abschrecken. "Die meisten Autofahrer wollen heute einen SUV", sagt Muñoz. Die Fahrzeuge böten mehr Platz und Komfort.

