Zürich - Die teuersten 100 Konzerne der Welt werden immer wertvoller - und chinesische Unternehmen machen sich daran, die Dominanz der USA aufzubrechen.

An der Spitze der teuersten bzw. der am höchsten kapitalisierten Unternehmen der Welt hat sich zwar im Vergleich zum Vorjahr nichts verändert: Sie werden nach wie vor von den US-amerikanischen Konzernen Apple (Marktwert zum 27. Dezember: 876 Milliarden US-Dollar), der Google-Muttergesellschaft Alphabet (733 Milliarden US-Dollar) sowie Microsoft (661 Milliarden US-Dollar) angeführt. Mit deutlichen Sprüngen haben sich allerdings die chinesischen Internetkonzerne Tencent Holdings und Alibaba mit einem Marktwert von 484 beziehungsweise 444 Milliarden US-Dollar auf Platz sieben und acht in die Top 10 katapultiert: Beide Konzerne haben ihren Marktwert im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt - das gelang keinem anderen Top-10-Unternehmen.

Das Ranking der teuersten Unternehmen der Welt wird also von Digitalkonzernen beherrscht - zudem stieg die Zahl der Technologie- und Internetunternehmen, die sich im Top-100-Ranking platzieren können, im Vergleich zum Vorjahr von 16 auf 19. Investoren setzen offenbar mehr denn je auf digitale Geschäftsmodelle: Sie trauen ihnen zu, nicht nur hohe Gewinne einzufahren, sondern obendrein für die gesamte Wirtschaft neue Spielregeln zu entwickeln.

Diese Ergebnisse stammen aus einer Analyse der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY, die die Marktkapitalisierung der 300 am höchsten bewerteten Unternehmen weltweit regelmässig untersucht.

Europäische Konzerne geraten ins Hintertreffen

Die europäischen Top-Konzerne sind deutlich weniger wert als die Konkurrenz aus den USA und China und erreichen auch nicht deren Wachstumsraten. Als teuerstes europäisches Unternehmen platziert sich der niederländische Energiekonzern Royal Dutch Shell mit einem Marktwert von 276 Milliarden US-Dollar auf Rang 17. Gleich anschliessend auf Platz 18 folgt bereits der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestlé mit 264 Milliarden US-Dollar. Etwas weiter hinten aber immer noch weit vor dem ersten deutschen Unternehmen (auf Platz 62) folgen die Schweizer Pharmakonzerne Roche mit 213 Milliarden US-Dollar (Platz 31) und Novartis mit 195 Milliarden US-Dollar (Platz 37). Dann jedoch ist der Schweizer Reigen unter den Top 100 beendet. Die Schweizer Konzerne Glencore (73 Milliarden US-Dollar, Platz 141), Chubb Limited (67.8 Milliarden ...

