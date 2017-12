Aktie im Fokus - Sanofi

Die Aktie des EuroStoxx50-Konzerns Sanofi notierte am 24. Juni 2016 auf einem langfristigen Verlaufstief von 62,50 Euro. Danach kletterte das Wertpapier bis auf das Hoch vom 15. Mai 2017 auf 92,88 Euro. Diese Kursbewegung könnte helfen, die übergeordneten Ziele auf der Ober- und Unterseite zu identifizieren.

Die übergeordneten Widerstände fänden sich bei 74,10 Euro, 77,70 Euro, 81,27 Euro und 85,70 Euro. Die Unterstützungen kämen bei 69,66 Euro, 65,57 Euro und 62,50 Euro in Betracht. Neben einer noch recht annehmbaren Dividendenrendite könnten Pharmawerte wie Sanofi auch trotz Patentabläufen und der Ankündigung zur Abschaffung von "Obamacare" weiter in guter Verfassung sein, so die NordLB-Analysten.

flatex-select

Long: DE000MF1GY36 Morgan Stanley Faktor 2 SAN

Short: DE000MF1J8J2 Morgan Stanley Faktor 2 SAN

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/