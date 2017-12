Hamburg - Die Entwicklung am Anleihemarkt war 2017 von den politischen Ereignissen sowie der Inflation und den Inflationserwartungen bestimmt, so Cornelia Koller von der Privatbank Berenberg.Auf der einen Seite hätten die von US-Präsident Trump angekündigten kreditfinanzierten Infrastrukturinvestitionen die Inflationserwartungen und die Zinsen zu Jahresanfang vor allem in den USA spürbar steigen lassen. Auch in der Eurozone hätten die Renditen wegen höherer Ölpreise und guter Konjunktur angezogen. Einen zusätzlichen Schub hätten die proeuropäisch verlaufenen Wahlen in den Niederlanden und vor allem die Wahl Macrons zum neuen Staatspräsidenten Frankreichs gebracht. Auf der anderen Seite sei der Renditeanstieg durch Zweifel an der Durchsetzbarkeit der Trump-Politik sowie durch die nur zögerlich zurückkehrende Inflation gedämpft worden.

