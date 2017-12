Der EURUSD konnte gegen Monatsende die Marke bei 1,1960 erreichen. Diese Rally entstand durch die Schwäche des US Dollars, da gegen Jahresende ein deutlich geringeres Handelsvolumen zu Buche stand. Dieser Trend könnte sich jedoch in der nahen Zukunft umkehren: die Zinssätze und die spekulativen Positionen könnten mögliche Gründe sein. Heute könnten die Investoren auf den Bericht zur Inflation in Deutschland schauen. Dieser wird um 14.00 Uhr veröffentlicht.

Offenlegung gemäß § 34b WpHG ...

Den vollständigen Artikel lesen ...