Die Wiener Börse hat sich am Freitagvormittag kaum von der Stelle bewegt. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.437,01 Punkten nach 3.434,88 Einheiten am Donnerstag errechnet, das ist ein Plus von 2,13 Punkten bzw. 0,06 Prozent. Der Index peilt damit ein Jahresplus von über 30 Prozent an.Der letzte Handelstag des Jahres verlief ...

