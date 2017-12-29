FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 29.12.2017 - 11.00 am
- ASTRAZENECA +1.27% IN LONDON - JPMORGAN RAISES TO 'OVERWEIGHT'. TOP-PICK IN UK - GOLDMAN CUTS ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 380 (390) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES DIXONS CARPHONE PRICE TARGET TO 190 (182) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS SHIRE PRICE TARGET TO 5000 (5300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS VECTURA GROUP PRICE TARGET TO 170 (175) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ASTRAZENECA TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 5500 (4800) PENCE - JPMORGAN RAISES BTG PRICE TARGET TO 750 (730) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1340 (1330) PENCE - 'NEUTRAL' - NUMIS CUTS BALFOUR BEATTY TO 'ADD' ('BUY')
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