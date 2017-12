Von den Neuenglandstaaten bis Ohio sind die Temperaturen auf bis zu minus 35 Grad Celsius gefallen. Im warmen Florida twittert der Präsident: Etwas "good old Global Warning" wäre jetzt doch schön.

In gut der Hälfte der USA ist es in diesen Tagen so kalt wie in einem Tiefkühlschrank. Die Kältewelle ist so unerbittlich, dass sich die Behörden von den Neuenglandstaaten an der Ostküste bis Ohio im Mittleren Westen Sorgen um Obdachlose, Arme und Senioren machen. Wer etwa seine Stromrechnung nicht bezahlt hat oder bezahlen konnte, ist auch in seiner Wohnung von Unterkühlung und Erfrierungen bedroht.

Für Präsident Donald Trump ist die arktische Kälte ein weiterer Beleg dafür, dass es die globale Klimaerwärmung gar nicht gibt. Er twitterte: "Im Osten könnte es das KÄLTESTE aufgezeichnete Silvester werden. Vielleicht könnten wir ein wenig von der ...

