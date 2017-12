Frankfurt - Der Euro hat seine Kursstärke kurz vor dem Jahresende fortgesetzt. Seit dem Morgen knüpfte die Gemeinschaftswährung an den Höhenflug der vergangenen Handelstage an und erreichte den höchsten Stand seit September. Aktuell kostet der Euro 1,1983 nach 1,1953 USD am früheren Morgen.

Zum Schweizer Franken schwächte sich der Euro im Vormittagsverlauf leicht ab und notiert bei 1,1688 nach 1,1694 CHF am Freitagmorgen. Der US-Dollar wird derweil tiefer zu 0,9753 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...