Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, ein spannendes und ereignisreiches Börsenjahr 2017 neigt sich zu Ende. Als Trendfolger können wir mit dem Jahr sehr zufrieden sein. Denn an fast allen internationalen Börsen konnten Sie mit Trendfolge-Trading lukrative Gewinne einstreichen. Rückblick:Das Börsenjahr 2017 verlief von Beginn an positiv. Denn bereits am ersten Handelstag legte...

Den vollständigen Artikel lesen ...