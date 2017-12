Liebe Leser,

die E.ON-Aktie hat im November ihr diesjähriges Jahreshoch erreicht. Erst bei 10,80 Euro fand der Kursanstieg sein vorläufiges Ende, in der Folge drückten Gewinnmitnahmen drückten den Kurs nach unten. Dies ist nun ein paar Wochen her, wir nähern uns dem Ende des Jahres und die Richtung zeigt weiterhin nach unten. Von einer nur kurzfristigen Korrektur kann also nicht mehr die Rede sein.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Was ist aus dem Aufwärtstrend 2017 geworden? ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...