Über Silvester in den Thailand-Urlaub? Klingt gut. Blöd nur, wenn man bis zu acht Stunden am Flughafen auf die Einreise warten muss. Kurz vor der Party warnen Beamte vor Chaos. Das Ferienziel wird überrannt.

Flughafen des Lächelns - so nennt sich der Airport Suvarnabhumi in Bangkok gerne in der Werbung. Doch meistens ist die Stimmung dort mies und dieses Wochenende wohl erst Recht: Wenn in diesen Tagen Hunderttausende zum Silvester-Urlaub nach Thailand einreisen, dann müssen sie sich vor dem Eintritt ins Ferienparadies sehr gedulden: Für ein "Visa on Arrival" rechnen die Beamten mit einer Bearbeitungszeit von bis zu vier Stunden.

Dabei könnten die Fluggäste am Wochenende noch einigermaßen glimpflich davonkommen: Dieses Jahr mussten Reisende an dem kleineren Flughafen Don Mueang schon mal rund acht Stunden Schlange stehen, bis ihnen ein Beamter schließlich einen Stempel in den Pass drückte. Für Touristen aus Deutschland ist es nicht ganz so schlimm: Sie benötigen keine Visa und werden deswegen schneller abgefertigt. Dennoch müssen auch sie immer länger an der Passkontrolle ...

