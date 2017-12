Volks- und Raiffeisenbanken haben es dank Zinstief und Regulierungen momentan schwer, sie schließen Filialen und heben Gebühren. Ihr neuer Verbandspräsident erwartet keine Besserung. Er fordert "mündige Verbraucher".

Für Kunden von Volks- und Raiffeisenbanken brechen wenig rosige Zeiten an: Der zukünftige Präsident des Genossenschaftsverbandes erwartet höhere Gebühren. Das sagte er kurz vor seinem Amtsantritt in einem Interview. Seine Erwartung begründet er mit der aktuell schwierigen Lage für kleine Banken im Allgemeinen. Die niedrigen Zinsen machen ihnen zu schaffen. Ihr Kerngeschäft der Kreditvergabe im regionalen Bereich funktioniert daher nicht mehr so gut. Auch über die strenger werdenden Bankenregulierungen klagen sie.

Ralf W. Barkey tritt am 1. Januar das Amt als Präsident des Genossenschaftsverbandes an. Er vertritt dort die Interessen von Genossenschaften in allen Bundesländern mit Ausnahme von Bayern und Baden-Württemberg. Barkey ...

