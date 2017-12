Paris - Der starke Euro hält am letzten Handelstag in diesem Börsenjahr weiter die europäischen Börsen in Schach. Der EuroStoxx 50 gab am späten Vormittag moderat um 0,26 Prozent auf 3'515,06 Punkte nach. Der Leitindex der Eurozone knüpfte damit an seine jüngste Schwächeperiode an, steuert aber weiter auf einen Jahresgewinn von knapp 7 Prozent zu. Damit würde er das sechste Jahr in Folge in positivem Terrain abschliessen - ein Novum seit seiner Einführung im Jahr 1998.

Die Vorgaben für den Tag vor allem aus den USA waren eigentlich eher positiv. Hierzulande drückte aber der steigende Euro auf die Stimmung, weil eine starke Währung den Unternehmen die Exporte verteuern kann. Die Gemeinschaftswährung nähert sich zum Jahresausklang unaufhaltsam der Marke von 1,20 US-Dollar. Sie erreichte mit 1,1988 US-Dollar am Freitagmorgen ihren höchsten Stand seit drei Monaten.

Im internationalen Umfeld hinkt der EuroStoxx im Jahresverlauf hinterher. ...

