Frankfurt - Im November zeigten sich die weltweiten Aktienmärkte insgesamt freundlich, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniRak-Fonds (ISIN DE0008491044/ WKN 849104).Allerdings sei die Entwicklung in den einzelnen Regionen durchaus unterschiedlich gewesen. Während die Börsen in den USA und Japan deutliche Kursgewinne verbucht hätten, hätten europäische Titel Kursverluste hinnehmen müssen. Die Aktienmärkte der Schwellenländer hätten in der Breite ebenfalls schwächer tendiert. Als belastend habe sich der wieder erstarkte Euro gegenüber dem US-Dollar erwiesen. Insgesamt hätten sich insbesondere Telekommunikations- und Konsumwerte fest entwickelt. Beide Industrien hätten von guten Quartalsergebnissen profitieren und somit einen Teil der jüngeren schwachen Entwicklung wieder wettmachen können. Hingegen hätten sich Rohstofftitel nur knapp behaupten können.

