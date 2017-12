Lieber Leser,

Alibaba ist, wie auch andere Technologieunternehmen, gerade dabei, in Länder zu expandieren, die ein hohes Wirtschaftswachstum versprechen. Indien und China sind dabei meist die Länder, die im Fokus der Technologieunternehmen stehen. Alibaba wird im Januar 2018 das erste Data Center in Mumbai eröffnen und bietet damit Amazon, das in Kürze laut eigenen Angaben 5 Mrd. US-Dollar in das Land investieren will, die Stirn. Beide kämpfen in Indien um Marktanteile im Segment Cloud-Services. ... (David Iusow-Klassen)

