BERLIN (Dow Jones)--Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) übernimmt zum 1. Januar 2018 die Federführung in der Deutschen Kreditwirtschaft (DK), dem Dachverband der Banken und Sparkassen in Deutschland. "Für die DK stehen im Jahr 2018 wichtige politische Diskussionen, Weichenstellungen und Entscheidungen auf der Agenda", erklärte der DSGV in einer Mitteilung. Zunächst einmal stehe die Bildung einer neuen Bundesregierung an.

"Deutschland braucht einen stabilen und zugleich prosperierenden Finanzplatz, und dieses Bekenntnis sollte sich auch in einem Koalitionsvertrag wiederfinden", forderte der Verband für die Kreditwirtschaft. Auch dürfe nicht noch mehr wertvolle Zeit verloren gehen, um Zukunftsthemen wie Digitalisierung, Bildung und die Weiterentwicklung Europas anzugehen. Zudem werde die DK auf Ebene der Europäischen Union (EU) die Verhandlungen zum Brexit begleiten und sich in die Diskussion um die Weiterentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion einbringen.

Die deutschen Banken und Sparkassen setzten sich weiterhin dafür ein, "dass Proportionalität und Subsidiarität bei der Bankenregulierung wirksamer und besser verankert werden", und die Bankenvielfalt im Kontext der EU-Bankenaufsicht und Abwicklung "angemessen berücksichtigt" werde, heißt es. Bei der Diskussion um die Einlagensicherung in der EU werde sie auf die Eigenverantwortung der bestehenden nationalen Sicherungssysteme dringen.

In dem Dachverband arbeiten der DSGV, der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), der Bundesverband deutscher Banken (BdB), der Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands und der Verband deutscher Pfandbriefbanken zusammen. Die Spitzenverbände beziehen darin laut den Angaben zum Beispiel gemeinsame Positionen zu Fragen von Aufsicht, Steuern, Zahlungsverkehr und Bankenrecht. Im abgelaufenen Jahr hatte der BVR den Vorsitz inne, der jährlich zwischen DSGV, BdB und BVR wechselt.

