Zum Jahreswechsel strahlt das ZDF zwei Klassik-Highlights live aus: das "Silvesterkonzert aus der Semperoper" am Sonntag, 31. Dezember 2017, um 17.30 Uhr und das "Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker" am Montag, 1. Januar 2018, um 11.15 Uhr. "Semperoper im Filmfieber" heißt das diesjährige Motto des Silvesterkonzerts. Anlässlich des 100. Geburtstags der UFA spielt die Sächsische Staatskapelle Dresden unter Chefdirigent Christian Thielemann die Gassenhauer der Tonfilmzeit: "Ein Freund, ein guter Freund", "Ob blond, ob braun, ich liebe alle Frau'n", "Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt". In den Filmen spiegelt sich ein Stück Geschichte mit all ihren Brüchen und einer Ambivalenz aus Kultur und Politik wider. In dem Dresdner Konzert setzen sich die Musiker auf künstlerische Weise reflektiert und kritisch mit den "Filmträumen" der Vergangenheit und den "Misstönen" deutscher Historie auseinander: Angela Denoke, Star der Opernbranche, die österreichische Mezzosopranistin Elisabeth Kulman und der Hamburger Tenor Daniel Behle. Kommentatorin des Abends ist Bettina Volksdorf.



An Neujahr überträgt das ZDF das weltweit bekannte Konzert der Wiener Philharmoniker live aus dem Goldenen Saal des Musikvereins. Am Dirigentenpult steht Riccardo Muti. Er leitet bereits zum fünften Mal das in rund 90 Länder ausgestrahlte Ereignis mit heiteren wie besinnlichen Melodien aus dem Repertoire der Strauß-Dynastie und deren Zeitgenossen. Unterstützt werden die Musiker vom Wiener Staatsballett. Zehn Tänzer führen eine Choreografie zu "Rosen aus dem Süden" auf dem Schloss Eckartsau auf, außerdem ein Pas de Deux zur "Stephanie-Gavotte" im Hietzinger Hofpavillon.



