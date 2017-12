Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner hat die Forderung der CSU zurückgewiesen, die Verteidigungsausgaben auf 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts anzuheben. "Was wir brauchen, sind Investitionen in Bildung, Familien und Infrastruktur und nicht in Aufrüstung", sagte er dem Kölner Stadt-Anzeiger. "Die CSU muss sich das für die nächste Alleinregierung aufheben, aber nicht für ernsthafte Verhandlungen mit der SPD." Die Forderung ist in einer Vorlage für die Klausur der CSU-Landesgruppe Ende nächster Woche in Kloster Seeon enthalten.

Stegner betonte, solche Forderungen taugten für CSU-Parteitage, "nicht für die Wirklichkeit. Das weiß die CSU auch." Der SPD-Außenpolitiker Rolf Mützenich sagte dem Blatt: "Anscheinend werden da jetzt noch mal die Backen aufgeblasen." Er plädierte dafür, die Standpunkte in den kommenden Sondierungsgesprächen intern auszutauschen.

