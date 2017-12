Hamburg - Die Entwicklung am Anleihemarkt wird auch im nächsten Jahr einerseits von verschiedenen politischen Risiken bestimmt und andererseits von der Inflation beziehungsweise den Inflationserwartungen getrieben, so Cornelia Koller von der Privatbank Berenberg.Obwohl die Inflation in allen Industrieländern aufgrund der nun wieder etwas höheren Ölpreise und der anziehenden Konjunktur gestiegen sei, bleibe der zu Grunde liegende Preisdruck weiterhin ausgesprochen moderat. Die Globalisierung, also der zunehmende internationale Wettbewerbsdruck auf Güter- und Arbeitsmärkten ebenso wie die steigende Transparenz durch das Internet, wie auch technischer Fortschritt allgemein würden dafür sorgen, dass die Preise selbst bei guter Konjunktur in den USA und der Eurozone bisher nur langsam steigen würden.

